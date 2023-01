Virtus Bologna-Olympiacos | Eurolega basket 2023 oggi | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladisputeràla 19ma giornata dell’2022-. Le V Nere scenderanno sul parquet dellaSegafredo Arena alle 20:30 per affrontare l’Pireo: in palio ci sarà un successo molto importante e il divertimento di certo non mancherà. I ragazzi di Sergio Scariolo, reduci dalla sconfitta di martedì contro lo Zalgiris Kaunas e attualmente tredicesimi nella regular season con un record di 8-10, andranno a caccia del terzo successo nelle ultime quattro sfide di(prima della caduta dell’altro ieri erano infatti arrivati i grandi successi contro Fenerbahce e Barcellona) per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Vincere non sarà però facile, poiché dall’altra parte del campo ci sarà una compagine di grande ...