Vino | sulle etichette ”Nuoce alla salute” L’allarme dei produttori | ”Attacco all’Italia”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La cosa è ufficiale: l'Irlanda potrà adottare un'etichetta per, birra e liquori con avvertenze simili a quelle impiegate per le sigarette, del tipo "l consumo di alcol provoca malattie del fegato" e "alcol e tumori mortali sono direttamente collegati". La norma in questione, e le novità, è stata notificata a giugno da Dublino a Bruxelles, che – con il periodo di moratoria che è scaduto a fine dicembre 2022 – ha confermato che le autorità nazionali possono adottare la legge. Un via libera arrivato dall'Europa che non ha fatto felici italiani, francesi e spagnoli, così come tutti gli altri Stati Ue che sulcontano molto per l'economia e l'esportazione. La misura è stata interpretata come una barriera al mercato interno.