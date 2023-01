‘Vino nuoce alla salute’ | Lollobrigida | “Alert in etichetta scelta gravissima”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’ok di Bruxelles per glisanitari inche metteranno vino e alcolici su un piano analogo alle sigarette “èper due ragioni: di merito, visti i tremila anni di storia del vino che dimostrano che, se utilizzato in modo moderato, è un alimento sano: non ci risulta che le popolazioni che utilizzano e producono vino sono tra quelle in cui in la vita è più breve; ma anche istituzionale, il Parlamento Ue ha dato un indirizzo che va in senso ben diverso”. Lo dice, arrivando a Palazzo Chigi, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco. Il Parlamento europeo “è espressione dei cittadini europei ed è quello che dà indicazioni, se questa assise vuole mantenere serietà e rispettabilità delle attività economiche e culturali. Crediamo che, dietro questa ...

