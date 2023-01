Vino e alcolici | la Ue dà via libera all’Irlanda | potrà introdurre etichette con avvertenze sanitarie contro il consumo di alcol

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Con il silenzio assenso di Bruxelles, l’Irlanda potrebbe diventare il primo paese dell’Unione Europea asull’etichetta delle bottiglie di, birra e liquori, simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette. Dublino attende soltanto il viadell’Organizzazione mondiale del commercio. Un anno fa il Parlamento europeo aveva deciso di non procedere verso l’introduzione di un’etichettatura di allarme sulle bottiglie die altriperché “c’è differenza tranocivo e moderato di bevandeiche”. Ma evidentemente Bruxelles non intende proibire agli Stati di fare da sé. Lepotrebbero contenere messaggi come “il ...

Agenzia ANSA

Va ricordato infatti che la stessa Commissione europea, il governo dell'Ue, aveva già indicato nel proprio Piano contro il cancro l'introduzione di alert sanitari suedEquiparando di fatto ilalle sigarette. Un precedente che potrebbe spronare altri Paesi a ... La partita dell'etichettatura suglisi gioca da diversi anni e su diversi tavoli. A partire ...