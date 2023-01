Vincenzo Santopadre incorona Berrettini | “Può vincere in Australia”

OA Sport

Intervista a" Berrettini è più forte di prima " (Daniele Azzolini, Tuttosport) Se il senso era sentirsi più 'United' che mai, la rappresentazione plastica della prima coppa ...Queste le dichiarazioni di: "Matteo è in crescita sotto tutti i punti di vista: è sempre più libero, di testa e di tennis, e sta sempre meglio fisicamente, che per noi è la base ... Tennis, Vincenzo Santopadre: "Matteo Berrettini è in crescita. Vincere a Melbourne Ne ha le potenzialità" Martina Trevisan si concede un po' di relax con Lorenzo Musetti dopo le fatiche della United Cup: in bikini a Bondi beach.Siamo ormai ai nastri di partenza del primo torneo Major del 2023. L’Australian Open, come tradizione, dà il via all’annata tennistica mondiale e si staglia sempre più all’orizzonte (il via è fissato ...