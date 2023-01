La Gazzetta dello Sport

Si vauna sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Al netto della decisione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), è il ministro dell'Interno ...... come accaduto per la Ocean Viking indirizzataAncona che ha dovuto affrontare onde fino a ... punire le Ong è illegale 'Sbarchi dei migranti in calo', esulta Piantedosi: ma i numeri del... Viminale, verso il divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Roma Scontri tifosi A1, nessun provvedimento verso il club azzurro in vista del match di venerdì sera contro la Juve L’incontro che si è tenuto oggi al Viminale ha portato alla decisione di vietare le tras ...Il ministro Piantedosi ha optato per punizioni esemplari nei confronti degli ultras di calcio di Roma e Napoli a causa degli scontri di Badia Al Pino ...