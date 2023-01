Vikings | Valhalla | la recensione della seconda stagione su Netflix

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La serie:2, del 2023 Creata da: Jeb Stuart Cast: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Laura Berlin, David Oakes. Genere: Storico. Durata: 50 minuti ca./8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima. Trama: Sweyn Barbaforcuta decide di instaurare Olaf come protettore del trono di Kattegat, dopo essersi assicurato la sua fedeltà. Freydís, Leif e Harald sono costretti a fuggire e dividersi, intraprendendo nuove strade che li porteranno ai confini del mondo. A Londra, intanto, nuove minacce circondano la regina Emma. Quest’anno, la fortunata saga televisiva dicreata da Michael Hirst si accinge a spegnere la decima candelina: tutto era iniziato nel lontano 2013 con le avventure del mitico Ragnar Lothbrok, per poi proseguire con le ...

MYmovies.it

2, una stagione meno spettacolare e senza grandi battaglie. Nuove storie che seguono tre linee narrative, tra intrighi di corte e avventure in terre lontane. Su ...Fuoco, tradimenti e intrighi sono tre punti cardine di qualunque buona storia. In tal senso, non potremmo aprire in altro modo la recensioneStagione 2, il sequel spirituale di, disponibile da oggi su Netflix . Gli avvenimenti della prima stagione diAmbientata cento anni dopo, questa ... Vikings: Valhalla 2, una stagione meno spettacolare e senza grandi battaglie Vikings: Valhalla - Stagione 2 - Un film di . Drammatico, , 2023. Tra intrighi di corte e avventure in terre lontane.Leif è ancora in cerca di vendetta contro Olaf, ma i nuovi sviluppi politici di Kattegat lo dissuadono e lo portano a ricongiungersi con la sorella Freydis e con il principe Harald. Presto però si tro ...