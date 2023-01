Vietato non rinnovare un contratto sulla base dell'orientamento sessuale di un consulente. La sentenza della Corte Ue contro la tv polacca

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’orientamentodi una persona non può costituire un motivo per rifiutare di concludere uncon un lavoratore autonomo, né per interrompere con lui o lei una collaborazione in corso. Lo ha stabilito ladi Giustizia dell’Unione europea in unadepositata oggi, giovedì 12 gennaio. Il caso in esame presso il tribunale Ue era quello di un cittadino polacco tagliato fuori nel dicembre 2017 dalla produzione di TP, società che gestisce un canale televisivo pubblico polacco, dopo che l’uomo aveva pubblicato su YouTube un video natalizio insieme al suo partner con l’obiettivo di promuovere la tolleranza verso le coppie di persone dello stesso sesso. L’uomo aveva lavorato per il canale televisivo come professionista autonomo per lunghi anni, tra il 2010 e il 2017, nella produzione di materiali ...