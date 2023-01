Viero | Vi svelo la formula vincente di Quarto Grado Le quote rosa non siano un alibi | vince la competenza

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Non sono per letout court, perché rischiano di diventare un. Le donne devono prendersi la ribalta perché sono preparate e competenti”. Alessandra, veneta classe 1981, è il volto da un decennio – “nel 2023 festeggeremo il decimo compleanno” aggiunge – di, in tandem con Gianluigi Nuzzi. Nelle settimane delle Feste natalizie ha preso il posto di Veronica Gentili alla conduzione di Controcorrente. E i lettori di Affaritaliani.it hanno apprezzato la gestione di Alessandraalla guida della trasmissione. In questa intervista esclusiva raccontiamo sogni (“avrei voluto intervistare Aldo Moro), ambizioni e convinzioni di uno dei volti più noti di Mediaset, vicecaporedattrice e quindi parte "attiva" della costruzione dei programmi. ...