VIDEO – Migranti per ripopolare aree interne salernitane

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il processo endemico di gentrificazione ha caratterizzato il dopoguerra italiano. Allorquando, gradualmente, determinati ceti sociali si insediavano in palazzi, quartieri, quadranti delle città disposti ad accoglierli. Fenomeno governato dalla politica e dalle istituzioni con, ben chiaro, l’obiettivo di medio-lungo termine. Così perlopiù meridionali e abruzzesi si spostavano in massa a Roma, a Milano, a Torino, nella Pianura padana, nel nord est produttivo. Lavoravano, guadagnavano e, più o meno, si integravano. Tanto che le seconde e terze generazioni, nei paesi di origine dei padri/nonni ci tornavano in vacanza per le feste di Natale o per i bagni d’estate. Ma anche per ristrutturare le case di origine. Per non perdere, anzi per rafforzare, quel filo della memoria che unisce terre e uomini. Italiani su italiani. Così, negli anni in cui Rai, scuola pubblica nazionale, autostrade e ...