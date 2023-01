VIDEO Lisa Vittozzi commossa dopo la vittoria a Ruhpolding | “Ho lavorato duramente | è una giornata perfetta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 12 gennaio 2019. Prima di oggi era questa la data dell’ultimo successo individuale diin Coppa del Mondo. Da allora sono trascorsi quattro anni esatti, un quadriennio complicatissimo per la talentuosa biathleta friulana, tornata sul gradino più alto del podio proprio quest’oggi al termine di una prestazione magistrale nella 15 km di. Le tante difficoltà affrontate nelle ultime stagioni, soprattutto nel tiro a terra, hanno fatto vacillare a lungo le sue certezze relegandola in posizioni di classifica che non rispecchiano il valore di una medagliata iridata (e olimpica a squadre) capace di lottare fino all’ultima gara con la compagna di squadra Dorothea Wierer per la Sfera di Cristallo nel 2018-2019 a 24 anni. L’inizio del nuovo quadriennio olimpico verso Milano-Cortina 2026 è però cominciato al meglio per ...