VIDEO Diletta Leotta arriva a Napoli | il video dall’alto

La Gazzetta dello Sport

Leotta atterra a Napoli per assistere al match in programma venerdì sera tra gli azzurri di Spalletti e la Juventus: ecco ilpubblicato ...... nel tempo libero, sinell'arte di ballare la pole dance. La donna balla molto spesso e, ... Il, come ci si può aspettare, non ci ha messo molto per diventare virale e, quindi, raggiungere ... Diletta Leotta arriva a Napoli: il video dall'alto- Video Gazzetta.it La conduttrice di Dazn è atterrata in Campania per assistere e lavorare al super match di venerdì sera tra Napoli e Juventus. (da dilettaleotta Instagram) ...Si avvicina sempre di più il bog match della 18ª giornata del campionato di Serie A, di fronte Napoli e Juventus in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo si è verificato un nu ...