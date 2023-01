VIDEO Biathlon | Lisa Vittozzi vince la 15 km di Ruhpolding | riviviamo l’apoteosi dell’azzurra | 20 20 al poligono

(Di giovedì 12 gennaio 2023)reagisce al fragoroso passaggio a vuoto di Pokljuka (in cui aveva bucato la sprint, mancando la qualificazione per l’inseguimento) e conquista un prezioso successo nella 15 km di, in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di2022-2023. La 27enne di Sappada si è resa protagonista di una prestazione superlativa, trovando il 20/20 ale siglando il terzo tempo assoluto sugli sci grazie ad una progressione impressionante dopo un primo giro in controllo. L’azzurra si è imposta con un vantaggio di 39? sulla sorprendente francese Lou Jeanmonnot e di 45?2 sul pettorale giallo Julia Simon (con 1 errore nell’ultima sessione di tiro in piedi). Terza affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore per(le prime ...

