Video | Ancelotti - Gattuso | saluto freddissimo prima di Real Madrid - Valencia

La Gazzetta dello Sport

Dopo la rivelazione di un cambiamento radicale nei loro rapporti negli ultimi anni, Carloe Rino Gattuso si sono ritrovati da avversari in ......internazionale di scavare - per la prima volta davvero - nel rapporto interrotto trae ... e non guardare sempre idi quando giocavo io. Io ero io e lui è lui. Non è scritto da nessuna ... Supercoppa, Ancelotti: "Volevamo la finale, lotteremo al massimo per vincere" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tra Ancelotti e Gattuso non scorre buon sangue, colpa di quanto successo col Napoli qualche anno fa: prima di Real-Valencia saluto freddo.