Parlando del confronto con Luciano Spalletti domani sera in Napoli - Juve, il tecnico bianconero, Massimiliano, si è lasciato andare a una ...Tra scherzi, indicazioni di formazione e riferimenti al collega Spalletti, Massimilianoha presentato il big match Napoli - Juventus in conferenza stampa. Venerdì sera intanto si decide un pezzo di campionato. Il distacco è di - 7 e il 'Napoli è favorito' perché 'lo dice la ... Video, Allegri: "Spalletti è bravo, io alleno per sbaglio" Il tecnico della Juventus fa i complimenti al collega del Napoli prima del big match di campionato in programma venerdì sera allo stadio Maradona.Il tecnico della Juventus fa i complimenti al collega del Napoli prima del big match di campionato in programma venerdì sera allo stadio Maradona.