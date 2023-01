VIDEO – Addio Vialli | il ricordo di Bonucci | “Non dimenticherò mai l’abbraccio a Wembley” 

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Leonardoha partecipato, assieme ad altre icone del calcio, alla messa indi Gianluca, scomparso a Londra lo scorso 6 gennaio. I due erano legati soprattutto dalla vittoria ad Euro 2020, quandoera entrato a far parte dello staff del CT Roberto Mancini. Il capitano della Nazionale ricorda con affetto quella sera: “Ilpiù bello penso sia quello di Wembley, lì c’era la vera essenza di quello che era Gianluca“.ItaliaIl difensore ha parole di stima per l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria: “È stato un esempio di vita. Oggi non ricordiamo quello che ha fatto da calciatore perchè quello che ha fatto come uomo è stato ancora più grande”. “È stato un’esempio perchè nonostante avesse la sua partita da ...

Agenzia ANSA

