Viareggio Cup | tante richieste da club africani per 73esima edizione

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sono tantissime leprovenienti da diverse nazioni dell’Africa per la 73ªdellaCup. Dopo la grande prestazione dei ragazzi nigeriani dell’Alex Transfiguration nel 2022, sconfitti in finale ai calci di rigore contro il Sassuolo, è esplosa la passione del calcio africano per il torneo maschile, quest’anno in programma dal 20 marzo al 3 aprile. “Il nostro obiettivo è quello di inserire almeno una formazione africana per raggruppamento – ha spiegato il presidente Alessandro Palagi -. Visto che la volontà è quella di ritornare ad un torneo a 32 squadre, con 8 gironi da 4, dovremmo avere almeno 8 compagini africane. E al momento siamo a buon punto…”. Spazio anche alla quartadellaWomen’s Cup, in programma dal 21 al 27 marzo con otto formazioni al via, tra cui ...