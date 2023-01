Vialli | Malagò | “Vogliamo dedicargli il campo del centro Giulio Onesti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “È sbagliato accomunare i dolori recenti del mondo dello sport, però quanto successo ha portato un velo di tristezza abbastanza unico. Raramente succede che una persona non abbia avuto un litigio, una discussione con qualcuno. Gianlucainvece ha messo tutti d’accordo”. Il presidente del Coni Giovanniricorda così l’ex attaccante, scomparso nel giorno dell’Epifania, a margine della messa di suffraggio celebrata presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù a Roma. “Ho parlato con il presidente Gravina,intitolargli ildeldi preparazione olimpica ‘’, dove tra l’altro la Nazionale si era preparata per gli Europei”, ha aggiunto. Infine, l’aneddoto del 2006, in occasione delle Olimpiadi invernali di ...