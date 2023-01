Vialli | l'annuncio di Malagò | 'Ecco il grande omaggio che stiamo preparando per lui'

Sky Tg24

Lo scorso 6 gennaio è morto anche un altro grande campione del passato, Gianluca, e la sua ... Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: le sue parole alla città - VIDEO L'shock di ...... 'GRAZIE LUCA' - ADDIO SINISA - SAMP - NAPOLI LIVE L'OMAGGIO DEL CHELSEA - IL MINUTO DI SILENZIO A MARASSI LUCA E SINISA PER SEMPRE La Sampdoria omaggia Gianlucae Sinisa Mihajlovic con ... Gianluca Vialli e la malattia, un tumore al pancreas con cui lottava dal 2017 Il campo di calcio del centro olimpico "Giulio Onesti" sarà dedicato a Gianluca Vialli. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, in margine alla messa in suffragio per il campione scom ...Sarà intitolato a Giancula Vialli un campo del centro Giulio Onesti. Malagò: "E' stato un patrimonio per il calcio italiano" ...