Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 12 gennaio 2023)DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SOLO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CON LA DIRAMAZIONENORD E LA VIA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCONE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA NELLE DUE CARREGGIATE RIAPERTA LA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BOCCIANA PRECEDENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE QUESTA SERA PREVISTO IL CONSUETO PIANO TRASPORTI CON DIVIETI PER LA SOSTA NELLE STRADE INTORNO AL FORO ITALICO GIÀ DIVERSE ORE PRIMA DELLA PARTITA PER L’INCONTRO DI COPPA TRAE GENOA CONTESTUALMENTE DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA INFINE CONTINUANO I LAVORI SULLA METRO DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ LE ULTIME CORSE SONO FINO ALLE 21:00 POI IL SERVIZIO CONTINUA SU ...