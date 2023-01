Via libera dalla Camera al decreto Aiuti quater | è legge

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA – Dall’Aula dellaviadefinitivo al. I voti favorevoli sono stati 164, quelli contrari 127 e gli astenuti 3. Sul provvedimento ieri l’Aula di Montecitorio aveva confermato la fiducia al Governo. Il ddl di conversione era stato già approvato dal Senato e diventa così. “Ilnon è unche aiuta e sostiene cittadini e imprese. Questo è un dato di fatto. Il governo Meloni è in evidente difficoltà e sta agendo tramite slogan propagandistici che niente hanno a che vedere con i bisogni reali degli italiani”, ha detto Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla, durante il suo intervento in Aula in merito al ...

Agenzia ANSA

... sono le principali misure contenute nel Decreto Aiuti quater ( DL 176/2022 ) approvato in... Quindi, in tutto il numero delle cessioni passa a cinque: una, tre solo verso banche e soggetti ...... il Comune di Milano dovrà presentare il dossier conclusivo , oggetto dell'eventuale delibera di Giunta che darebbe formalmente ilal nuovo stadio di Milan e Inter sull'area di San Siro , ... Via libera definitivo alla Camera al testo del dl Aiuti quater Con il silenzio-assenso dell'Unione europea al progetto di legge irlandese sugli «alert sanitari» in etichetta sul vino - di fatto un via libera - l'Italia lancia la ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...