Autosprint.it

Il binomio tra Maxe la Red Bull RB18 è passato alla storia, grazie al numero di successi in stagione: 15, come nessuno aveva mai saputo fare in un singolo campionato. Eppure, il feeling con la vettura del ...L'annata che ha visto trionfare Maxe la Red Bull ha visto andare in scena ben 22 GP, ... Dalla vittoria di un vostro beniamino alla spettacolarità della gara, non ci sonoalle ... Verstappen ed i limiti della RB18 legati al peso L'olandese della Red Bull ha spiegato come il feeling con la RB18 non sia stato immediato per via dell'eccessivo sottosterzo, un difetto poi mitigato dalla diminuzione del peso arrivata con gli aggior ...Max Verstappen ha spiegato le difficoltà incontrate a inizio 2022 con il bilanciamento della RB18, sottolineando come il peso eccessivo e i nuovi pneumatici abbiano contribuito a rendere la vettura so ...