Verso una nuova commissione d' inchiesta L' impegno di Rizzetto sul caso David Rossi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unad'sulla morte di. La proposta, primo firmatario Walterdi Fratelli d'Italia, ha iniziato il suo iter d'approvazione davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei deputati. «Riparte dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera l'iter di esame della proposta di Fratelli d'Italia, a mia prima firma, per poter istituire unadisulla morte di. Gli importanti risultati ottenuti nella scorsa legislatura, dalla precedente, dimostrano che va proseguito quel lavoro che ha già portato all'apertura di un'a Genova e che vede indagati tre pubblici ...

Open

Ci concediamolibertà spesso proibita, godendoci un momento di effimera libertà, che cessa ... Nella cultura greca antica, l'eros è ciò che fa muoverequalcosa, un principio divino che spinge ...La realtà vera è che i mercati scontanorecessione (più o meno forte) e ciò si riflette nei ...e soprattutto la mancanza di lavoratori di ogni tipo e l'uscita di giovani talenti italiani... Aggressioni in ospedale, il governo verso una direttiva per garantire l'intervento delle forze dell'ordine. I medici: «Basta ... Gentile Direttore, l’autonomia differenziata ha segnato una accelerazione decisa e per qualche verso inattesa. Il ministro Calderoli ha trasmesso ufficialmente a Palazzo Chigi il testo della sua propo ...Una nuova commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. La proposta, primo firmatario Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, ha iniziato il suo iter d'approvazione davanti alle Commissioni ...