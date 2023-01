Verso Salernitana-Napoli | ‘Arechi’ aperto ai napoletani? La decisione

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gi scontri tra ultras dele quelli della Roma di domenica scorsa, hanno portato e porteranno a conseguenze per tutta la tifoseria di una e dell’altra squadra. Da giorni, ormai, si vocifera di punizioni severissime in arrivo fino alla fine della stagione, senza distinzione tra colpevoli e innocenti nelle tifoserie. La partita trae Juventus è altresì considerata ad “alto rischio” da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, però, non ha vietato l’ingresso ai tifosi bianconeri per l’imminenza della partita e la vendita già effettuata della maggior parte dei biglietti. Tifosi(Getty Images)Trafserta vietata per: le ultime Sabato prossimo, alle 18, ilsarà di scena all’Arechi di Salerno, contro la ...