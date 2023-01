Versilia | multa di 500 euro e ritiro della patente | cosa aveva nel bagagliaio

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 gennaio 2023)una persona nel baule il ragazzo che si è beccato unasalatissima e il. L’episodio è accaduto in. Un gruppo di ventenni voleva trascorrere una serata all’insegnamovida e si è quindi diretta nella città sulla costa toscana. Purtroppo erano in sei per cui, per evitare problemi, uno di loro ha viaggiato neldell’auto. Quando gli agenti li hanno fermati e hanno trovato l’intruso nel baule hanno severamente provveduto all’infrazione. Persona nel baule mentre viaggiava:La BMW station wagon del giovane era omologata soltanto per 5. Per questo motivo, i ragazzi hanno deciso di sistemare il sesto di ...