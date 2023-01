Verona | Verdi può cambiare aria

Fantacalcio ®

Dopo il pasticcio tra i pali si cerca un sostituto Torino -1 - 1: Miranchuk risponde a Djuric, dopo 4 mesi i gialloblù tornano a far punti Torino -, tra Vlasic ela sfida della ...... a suo tempo, era stato voluto con forza dal. Nelle ultime due partite (le prime del 2023), tuttavia, non ha giocato per scelta tecnica. Lo stesso vale per, utilizzato solo a gara in ... Verona, le condizioni di Verdi: il comunicato De Sanctis, il direttore sportivo granata, dialoga con il proprio omologo, Sogliano, per ottenere il fantasista - un ritorno - e il centravanti - una richiesta dell'allenatore Nicola, in cambio degli ...Mazzocchi corre, Dia frena, De Sanctis accelera. Ieri mattina, mentre il terzino napoletano ha finalmente avviato i giri di campo dopo l'infortunio al ginocchio e il senegalese Boulaye ...