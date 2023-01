Verona | ag Djuric | «Ora siamo più coinvolti»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole di Vittorio Sabbatini, agente di Milan, sul rendimento dell’attaccante con l’HellasVittorio Sabbatini, agente di Milan, ha parlato a SerieANews della situazione del suo assistito con l’Hellas. PAROLE – «Voglio specificare che ilnon ha mai manifestato interesse di lasciare andare via il calciatore. Finalmente il giocatore sta trovando spazio e di certo è un motivo d’orgoglio,più. Poco feeling con Cioffi? No, semplicemente lui ha fatto scelte tattiche differenti. Obiettivi? Ovviamente ora è la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

