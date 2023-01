Verdi e disperati | il Saint-Etienne rischia la C

(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - La vittoria di martedì scorso per 1-0 sul Laval tiene ancora accesa una speranza per ipiù famosi di Francia. Il, ultimo in Ligue 2, vuole evitare una nuova retrocessione dopo quella dolorosissima dello scorso anno che ha interrotto 18 anni di fila nella massima serie. Ma il terzo club più titolato di Francia dopo Psg e Marsiglia, vincitore di 10 campionati, langue all'ultimo posto nella seconda serie con appena 15 punti in 18 partite, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Per salvarsi dovrà issarsi dal 20mo al 16mo posto perché le retrocessioni sono quattro. I tifosi contestano squadra e proprietà e una parte di loro ha deciso di boicottare il 'calderone', come è soprannominato il calorosissimo stadio Geoffroy Guichard. Nel mirino ci sono il direttore generale Jean-François Soucasse, il ...

AGI - Agenzia Italia

De Sanctis, il direttore sportivo granata, dialoga con il proprio omologo, Sogliano, per ottenere il fantasista - un ritorno - e il centravanti - una richiesta dell'allenatore Nicola, in cambio degli ...Il Saint Etienne, ultimo in Ligue 2, tenta il tutto per tutto per evitare una nuova retrocessione dopo quella dolorosissima dello scorso anno che ha interrotto 18 anni di fila nella massima serie ...