Vatileaks 2 | la Chaouqui chiede la revisione del processo | nuovi elementi legati alla vicenda Orlandi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Francescasi appresta are ladel2 – lo scandalo della fuga di notizie riservate dSanta Sede sulle spese economiche della del Vaticano avvenuta nei primi giorni di novembre del 2015 – convinta che siano “emersidi prova” con cui dimostrare, “per tabulas” la sua innocenza. Laha dato dunque mandato allo studio dell’avvocato professor Alfredo Ottaviani, avvocato rotale per instaurare undidella sentenza che l’ha vista condannata nel2 a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa. L’altro imputato condannato assieme...

