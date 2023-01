Vaticano | padre Georg deve ‘cambiare casa’

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – MonsignorGaensweinlasciare il monastero Mater Ecclesiae, la residenza del papa emerito Benedetto XVI, entro il primo febbraio. Lo scrive Die Zeit, secondo cui il segretario particolare di Joseph Ratzinger sarebbe stato informato della necessità di trasferirsi in un biglietto inviato da Papa Francesco il giorno dei funerali di Benedetto, il 5 gennaio scorso. Secondo la Catholic news agency lasceranno il monastero anche le quattro memores domini che hanno assistito Ratzinger fino alla sua morte, avvenuta il 31 dicembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

