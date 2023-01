Valeria | morta per meningite dopo le visite in 3 ospedali | la famiglia chiede giustizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per colpa medica, contro ignoti, sulla morte diFioravanti, la ventisettenneperbatterica. La notizia è riportata da La Repubblica. Nelle scorse settimane si era recata in alcunia causa di fastidila rimozione di un ascesso avvenuto nei giorni L'articolo proviene da Inews24.it.

La giovane mamma di 27 anni è stata puntualmente dimessa con varie diagnosi. Solo alla quarta visita è stata diagnosticata la malattia, ma era troppo tardi. La procura ha aperto un'inchiesta. I ... Valeria Fioravanti muore di meningite a 27 anni dopo essere stata visitata e dimessa da tre ospedali di Roma Meningite batterica a Roma causa la morte di una giovane: i sintomi da non sottovalutare della malattia che può essere confusa con una forte influenza ...Valeria, che era mamma di una bambina di 15 mesi, è stata visitata e dimessa da tre ospedali diversi della capitale.