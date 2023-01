Valeria Fioravanti muore per una meningite batterica | il papà | ‘Voglio giustizia per mia figlia’

(Di giovedì 12 gennaio 2023), dipendente di Aeroporti di Roma, è morta a soli 27 anni per una. I familiari sono distrutti dal dolore e dall’impotenza di non aver potuto fare nulla per salvare la vita della giovane mamma che nonostante sia ricorsa alle cure di 4 ospedali romani è morta. Ildi, Stefano, un vigile del fuoco in servizio a Frascati, non si dà pace. “Spero soltanto che sia fattaper mia figlia. Era sana, bella come il sole, con una pupetta di 15 mesi. Cosa dico adesso a mia nipote? Il compagno diè distrutto. Ci hanno uccisi”.Stefano racconta il calvario diIl decesso diè arrivato al termine di un calvario andato avanti per due ...

