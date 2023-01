Valanga sul Nuvolau a Cortina | morta maestra di sci - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Era stata ritrovata sotto due metri di neve e portata in ospedale in condizioni gravissime. Salvo il ...

Era stata ritrovata sotto due metri di neve e portata in ospedale in condizioni gravissime. Salvo il ...LA FOTOGALLERY Due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da unacaduta in mattinataMonte Bianco, nella zona di Punta Helbronner, a 3000 metri di quota circa I corpi dei due ... Cortina, valanga sul Nuvolau travolge due escursionisti: morta in ospedale la maestra di sci di 34 anni TREVISO - Nonostante tutte le cure mediche la donna rimasta sotto la valanga purtroppo è deceduta questa notte. ''Alla famiglia le più sentite condoglianze dell'Ulss 2'' commenta l'azienda sanitarfia ...