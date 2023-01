Valanga nel Bellunese | morta sciatrice coinvolta

Corriere

E' deceduta la scorsa notte, all'ospedale di Treviso, la donna rimasta coinvolta ieri, con il compagno, in unacaduta nelle vicinanze del rifugio "Nuvolau", a Cortina d'Ampezzo (Belluno). La vittima, un'istruttrice di sci di Venezia, era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso dove era ... Cortina, valanga sul Nuvolau travolge due escursionisti: morta in ospedale la maestra di sci di 34 anni Una valanga ieri sotto il rifugio Nuvolau, sopra Cortina in provincia di Belluno, aveva travolto due sciatori, un uomo e una donna. Le condizioni di lei, ritrovata sotto due metri di neve, ...