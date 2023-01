Valanga al rifugio Nuvolau di Cortina d' Ampezzo | morta maestra di sci

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E' deceduta la scorsa notte, all'ospedale di Treviso, la donna rimasta coinvolta ieri, con il compagno, in unacaduta nelle vicinanze del", ad'(Belluno). La vittima, un'istruttrice di sci di Venezia, era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso dove era giunta in condizioni già giudicate gravissime.

ilgazzettino.it

Due persone sono state tratte in salvo dopo essere state travolte nel pomeriggio da unacaduta sotto ilNuvolau, sopra Cortina D'Ampezzo (Belluno). A dare l'allarme, intorno alle ore 16.15, uno sciatore rimasto semisepolto, mentre la compagna era sparita alla sua ...... 11 - 01 - 23 Pochi minuti prima delle 16 è scattato l'allarme per unacaduta sotto ilNuvolau che aveva coinvolto due persone, a dare l'allarme lo sciatore rimasto semisepolto, la ... Valanga sotto il rifugio Nuvolau: coppia veneziana travolta. Giulia non ce l'ha fatta è morta nella notte E' morta la maestra di sci travolta da una valanga a Cortina d'ampezzo. Giulia Ramelli., di 34 anni, non ce l'ha fatta. Ieri, 11 gennaio, stava salendo con le pelli di foca ...