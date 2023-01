Valanga a Cortina sotto il rifugio Nuvolau | morta Giulia | maestra di sci 34enne

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unasi è staccata ieri, 11 gennaio 2023,il, sopra, in provincia di Belluno. Travolti due giovani sciatori: una coppia di fidanzati che stava salendo con le pelli di foca tra la Gusela e il, nelle vicinanze dell’area sciistica delle 5 Torri. Le condizioni di lei, ritrovatadue metri di neve, sono apparse subito gravissime. E purtroppo perRamelli, di 34 anni,di sci a, non c’è stato nulla da fare. La donna ènella notte in ospedale a Treviso. Illeso il compagno che è stato solo sfiorato dallache lo ha semisepolto permettendogli di chiamare i soccorsi. Sul posto era giunto l’elicottero del Suem di ...

Vittima di unaè deceduta nella notte, all'ospedale di Treviso, una donna sepolta ieri da una massa di neve caduta nelle vicinanze vicinanze del rifugio "Nuvolau", ad'Ampezzo, in provincia di ...Era stata ritrovata sotto due metri di neve e portata in ospedale in condizioni gravissime. Salvo il ...