Valanga a Cortina d’Ampezzo | muore un’istruttrice di sci

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Giulia Ramelli, 34 anni, istruttrice di sci di Venezia, è deceduta nella notte all’ospedale di Treviso, dopo essere stata travolta in pieno da una, mentre si trovava in compagnia di un amico. La giovane donna perde la vita dopo essere stata travolta da unaGiulia Ramelli era in compagnia dell’amico Piero Paccagnella quando – risalendo con le pelli di foca la montagna tra la Gusela e il Nuvolau, a, provincia di Belluno – è stata sepolta, nella giornata di ieri, da unaalta due metri caduta nelle vicinanze del rifugio Nuvolau. L’amico è riuscito a salvarsi poiché solo sfiorato dalla, costata invece la vita alla 34enne istruttrice di sci di ...

Corriere, è morta a seguito di una la maestra di sci Giulia Ramelli La maestra di sci travolta da una ieri (11 gennaio), presso le vicinanze del rifugio ' Nuvolau ', ad'Ampezzo ...