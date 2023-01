Vaccino per HPV | perché è importante anche per i maschi

Leggi su dilei

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Eliminare in Italia tutti i casi di cancro legati ad infezione da Papilloma Virus (HPV)? Obiettivo possibile. Per realizzarlo bisogna, tra le altre azioni, incrementare le vaccinazioni contro il virus. Oltre l’80% dei genitori italiani è consapevole che il Papilloma Virus può determinare alcune forme di tumore. Però i tassi di immunizzazione attualmente risultano insufficienti e presentano forti differenze regionali. Per le undicenni (coorte delle nate nel 2009) a livello nazionale solo il 32% ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione. Si passa dal massimo del 61% registrato nella Provincia Autonoma di Trento al 5% del Friuli Venezia Giulia. Solo qualche tempo fa, si ragionava su queste cifre ricordando che per la coorte del 2008 dove solo la metà delle giovani ha ricevuto le due dosi di. Ma attenzione: pensare solamente alle ragazze in chiave preventiva è ...