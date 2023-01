Uscire dall’Ue? Dopo la Brexit fa paura | gli europei hanno più voglia di Unione Il sindaco di Londra | “Basta silenzio | danni immensi” E gli inglesi sono d’accordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’idea di divorziare dall’Europea sta facendo sempre meno presa sui paesi del continente. Lo rileva un’ indagine (European Social Survey) che dal 2001 la City University diha condotto ogni due anni tra gli abitanti di 30 nazioni europee, che si dicono sempre meno favorevoli all’idea didalla Ue. I dati esprimono molto probabilmente una graduale presa di coscienza di cosadire abbandonare l’Europa, guardando dalla finestra le vicissitudini del divorzio con il Regno Unito. Nel periodo tra il 2016 e il 2022 il supporto al leave ha perso 9.5 punti in Olanda, 9 punti in Italia e Portogallo e ha avuto un declino di 5.8 punti in Ungheria, 4.6 in Spagna e Svezia, 2.6 in Germania. Non a caso il lasso temporale corrisponde alle difficili negoziazioni tra Bruxelles e ...