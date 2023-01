Usa | ucciso dalla polizia il cugino del fondatore di Black Lives Matter | è stato immobilizzato e colpito con il taser

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Bloccato a terra, con il gomito di un poliziotto sul collo per immobilizzarlo eripetutamente con una pistola. E’ morto così Keenan Anderson, un insegnante di 31 annidi una dei fondatori di, Patrisse Cullors. “Stanno cercando di uccidermi come George Floyd“, ha gridato ad un certo punto il giovane, secondo quanto si vede nel video della body-camera pubblicato ieridi Los Angeles. L’ennesimo caso di violenza dellaamericana è avvenuto il 3 gennaio scorso nella città californiana. Secondo la ricostruzione, Anderson era rimasto coinvolto in un incidente stradale e quando laè arrivata lo ha trovato in mezzo la strada che chiedeva aiuto. A questo punto ...