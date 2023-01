Usa | ucciso dalla polizia con un taser il cugino del fondatore dei Black Lives Matter

Il Fatto Quotidiano

A terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. Così è morto l'insegnante 31enne Keenan Anderson, cugino del ...... il 'Climate Emergy Fund' con sede a Beverly Hills, Los Angeles,. Il nome non dice niente ... figlia di Bob (il fratello di John Fitzgerald Kennedy,nel 1968), regista e produttrice ... Usa, ucciso dalla polizia il cugino della fondatrice di Black Lives Matter: è stato immobilizzato e colpito… È stato trattenuto a terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. Così ...Keenan Anderson, cugino del fondatore del movimento Black Lives Matter è stato ucciso dalla polizia di Los Angeles. Lo riporta Nbc, che ricostruisce quanto accaduto. Anderson è morto il 3 gennaio dopo ...