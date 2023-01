Usa | Microsoft potrà concedere permessi a volontà ai dipendenti

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Istatunitensi diavranno un periodo di ferie illimitato. L’annuncio è stato fatto via mail da Kathleen Hogan, chief people officer dell’azienda di Redmond, nello Stato di Washington. A partire dal 16 gennaio, dunque, tutti istipendiati delle sedi statunitensi potranno beneficiare di un discretionary time off (Dto), ovvero un «permesso discrezionale» che dovrà essere approvato il prima possibile dai vertici die che si andrà ad aggiungere a un pacchetto di dieci giorni di ferie aziendali, congedi, aiper malattia e salute mentale, per prestare servizio come giurato in un tribunale e per lutto. «Come, quando e dove svolgiamo il nostro lavoro è cambiato radicalmente», spiega Hogan nella nota interna visionata da The Verge. Per la chief people officer, ...