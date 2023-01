Usa | la polizia uccide il cugino del fondatore del Black Lives Matter | «Mi stanno facendo quello che hanno fatto a George Floyd» – Il video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Undel co-delPatrisse Cullors è stato ucciso a terra dalladi Los Angeles con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. La vittima si chiama Keenan Anderson, un insegnante 31enne, ed era rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 3 gennaio. Arrivati sul posto, gli agenti, invece di aiutarlo, logettato a terra e colpito a morte. È quanto ha denunciato la famiglia che ha riferito come il 31enne a un certo punto, in preda al panico, ha urlato: «Aiutatemi,cercando di farmiche». Il ...

Sky Tg24

Leggi Anche, video shock: soffocato durante un controllo di, uomo arrestato muore come George Floyd...chiamare un'ambulanza - denuncia ancora Cullors - questo tipo di uccisioni e di uso della forza non cesseranno a meno che non abbiamo funzionari eletti coraggiosi che sfidano non solo lama ... Usa, cugino fondatore Black Lives Matter ucciso da agenti di polizia Keenan Anderson è morto dopo che gli agenti lo hanno ripetutamente colpito con una pistola taser, mentre era bloccato a terra [attenzione le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità] ...Negli Usa è polemica per l'ennesimo caso di violenza spropositata da parte della polizia. A Los Angeles l'insegnante 31enne Keenan Anderson, cugino della fondatrice del movimento Black Lives Matter, è ...