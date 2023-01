Usa | la Casa Bianca su Navalny | «Preoccupati per il suo stato di salute» L’allarme della moglie | «È malato e nessuno lo cura»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopolanciato dallaYuliaa, a condividere le preoccupazioni sulle condizioni didi Alexeiè anche la. «Siamo in apprensione e continueremo a chiedere alle autorità russe di fare chiarezza», ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.per lodel 46enne dissidente russo, che attualmente sconta una condanna a nove anni in una colonia penale a nord-est di Mosca, èlanciato poche ore fa dallaYuliaa. «Siete veramente essere umani?», ha scritto su Instagram scagliandosi contro la direzionecolonia penale dove ...