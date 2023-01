Agenzia ANSA

Risulta in moderazione, come atteso dal mercato, l'a dicembre 2022 . Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un - 0,1% su base mensile , contro il +0% del consensus e dopo il +0,1% ...L'rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 6,5%, in linea con le attese degli analisti, rispetto al 7,1% di novembre, al +7,7% di ottobre e al +8,2% di ... Usa: inflazione rallenta, a dicembre +6,5% - Ultima Ora A dicembre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno rispettato le attese, con un lieve calo mensile e un rallentamento del dato annuale. Lo ...L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 6,5%, in linea con le attese degli analisti, rispetto al 7,1% di novembre, al +7,7% di ottobre e al +8,2% di se ...