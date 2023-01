Usa | il video dell’uccisione del cugino della fondatrice di Black Lives Matter | l’uomo colpito per 30 secondi con il taser dai poliziotti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilè stato diffuso dalla polizia di Los Angeles, risale al 3 gennaio scorso e mostra il fermo di Keenan Anderson, morto dopo che gli agenti lo hanno ripetutamentecon una pistolatenendolo bloccato a terra a seguito di un incidente automobilistico., un insegnante 31enne era cucino di una dei fondatori di, Patrisse Cullors. “Stanno cercando di uccidermi come George Floyd“, ha gridato ad un certo punto il giovane, secondo quanto si vede nelbody-camera. Nelle immagini si vedono diversi agenti che tengono a terra Anderson: uno che gli mette il gomito sul collo, mentre un altro lo colpiva con ilper circa 30e poi ancora per altri 5 ...

