Usa | il cugino del fondatore di Black Lives Matter ucciso dagli agenti

'Miochiedeva aiuto e non l'ha ricevuto, l'hanno ucciso', ha dichiarato al Guardian Cullors: 'Nessuno - ha aggiunto - si merita di morire nel panico e nella paura' . 'Era un incidente stradale,...Leggi Anche, video shock: soffocato durante un controllo di polizia, uomo arrestato muore come George Floyd Usa: cugino fondatore Black Lives Matter ucciso da agenti - Ultima Ora Bloccato a terra, con il gomito di un poliziotto sul collo per immobilizzarlo e colpito ripetutamente con una pistola taser. E’ morto così Keenan Anderson, un insegnante di 31 anni cugino di una dei f ...A terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. Così è morto l'insegnante 31enne Keenan Anderson, cugino del ...