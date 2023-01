Usa | il cugino del fondatore del movimento Black Lives Matter ucciso dalla polizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. Cosi' e' morto l'insegnante 31enne Keenan Anderson,...

