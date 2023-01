Usa | 12enne accoltella fratello di 9 anni e sveglia i genitori | “L’ho ucciso”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un bambino di 9è stato pugnalato a morte a Tulsa, in Oklahoma, da sua sorella di 12. Lo riferisce la Cnn aggiungendo che la ragazzina è stata arrestata e trasferita in un centro di detenzione minorile. Secondo quanto ha comunicato la polizia, gli agenti hanno risposto a unmento nella tarda serata di giovedì 5 gennaio. Quando sono arrivati, paramedici e vigili del fuoco “erano già sul posto ed eseguivano la rianimazione cardiopolmonare alla vittima di 9”. Il ragazzo è poi stato portato d’urgenza in ospedale, dove è morto per le ferite durante la notte. Da quanto si è appreso, idei bambini stavano dormendo al piano superiore della loro casa, quando la figlia è salita in camera loro e li hati, dicendo che aveva appena ...

