Urso in Ucraina per la seconda volta | “Solidali | alleati e partner per la ricostruzione del Paese”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfoha conferma al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ”la piena solidarietà e il sostegno dell’Italia alla lotta del popolo ucraino. Posizione ribadita dal Parlamento a grande maggioranza. Insieme per riaffermare i valori di libertà, indipendenza e sovranità”. Così su Twitteral termine della lunga giornata trascorsa a Kiev dove ha incontrato le massime autorità ucraine.a Kiev: pieno sostegno italiano alla lotta del popolo ucraino La missione è iniziata con il faccia a faccia con la vicepremier, il ministro dell’Economia Svyrydenko e il capo dell’amministrazione presidenziale Yermak. Con la sua omologaha firmato una dichiarazione congiunta. Che – si legge nella nota ufficiale – “istituisce un gruppo di lavoro ...

Agenzia ANSA

Al ministro degli Esteri ucraino Dmytri Kuleba, aggiunge poi un tweet del ministero,ha confermato piena solidarieta' e sostegno dell'Italia alla lotta del popolo ucraino, posizione ribadita dal Parlamento a grande maggioranza. "Insieme per riaffermare i valori di liberta', ......pieno sostegno dell'Italia all'e ad un rapido avvio della ricostruzione. Lo scrive su Facebook il ministero indicando: "Presto insieme nella comune casa europea". Con il ministro ucraino... Urso e Bonomi a Kiev, la solidarietà dell'Italia al popolo ucraino Ucraina: Urso incontra vice premier Svyrydenko, ribadito pieno sostegno Italia Gruppo lavoro per cooperazione su logistica, spazio, Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - Il ministro dell ...Adolfo Urso e Carlo Bonomi si sono recati oggi in Ucraina per “offrire il nostro supporto alla ricostruzione delle infrastrutture e ...